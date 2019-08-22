Трамп встретится на G7 с лидерами всех стран «Большой семерки»

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп встретится с лидерами стран «Большой семерки» на полях саммита, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя администрации американского лидера.

Уточняется, что Трамп проведет встречу с британский премьером Борисом Джонсоном, премьером Японии Синдзо Абэ, премьер- министром Индии Нарендрой Моди, канцлером Германии Ангелой Меркель, премьером Канады Джастином Трюдо и главой Франции Эмманюэлем Макроном.

«Мы ожидаем, что он проведет целый ряд встреч с мировыми лидерами», — подчеркнул представитель.

Однако он отметил, что это пока не полный список участников, с кем хочет поговорить Трамп.

Ранее сообщалось, что Европейский союз выступает против возвращения России в G7. В Брюсселе считают, что это не может произойти до тех пор, пока не будут устранены причины, спровоцировавшие исключение России из формата.