МИД Китая назвал митинги в Москве попыткой вмешательства Запада
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В министерстве иностранных дел Китая прокомментировали протесты в Москве. Об этом сообщает ТАСС.
В ведомстве протестные акции назвали попыткой вмешательства Запада во внутренние дела России.
Представитель МИД КНР Гэн Шуан добавил, что Китай поддерживает официальную позицию России.
Он также заявил, что события в Москве свидетельствуют о гегемонии Запада.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин впервые отреагировал на митинги в Москве.