МИД Китая назвал митинги в Москве попыткой вмешательства Запада

В министерстве иностранных дел Китая прокомментировали протесты в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве протестные акции назвали попыткой вмешательства Запада во внутренние дела России.

Представитель МИД КНР Гэн Шуан добавил, что Китай поддерживает официальную позицию России.

Он также заявил, что события в Москве свидетельствуют о гегемонии Запада.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин впервые отреагировал на митинги в Москве.