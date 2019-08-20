Трамп пообещал не строить в Гренландии небоскреб в свою честь
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Президент США Дональд Трамп дал обещание е строить в Гренландии небоскреб, названный в свою честь. Об этом он написал в своем твиттере, прикрепив к посту фотоколлаж.
На снимке, выложенном американским лидером, виден небоскреб Trump International Hotel, который стоит в Гренландии в окружении одноэтажных деревянных домиков.
«Я обещаю не делать этого в Гренландии», — отметил Трамп в подписи с изображением.
Ранее президент США заявил, что имеет стратегическую заинтересованность в покупке автономной территории Дании — Гренландии.