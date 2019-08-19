Путин оценил разговоры с Зеленским

Президент России Владимир Путин заявил, что проинформирует во время дипломатической встречи президента Франции Эммануэля Макрона о переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РИА «Новости».

Путин отметил, что проинформирует Макрона о последних контактах с Зеленским, поскольку «в них есть вещи, которые можно обсуждать».

Российский лидер добавил, что разговоры с Зеленский внушают «осторожный оптимизм».

Ранее сообщалось, что Макрон заявил о важности встречи с Путиным.

«Газета.Ru» следит за встречей президентов в режиме онлайн.