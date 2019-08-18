Советник Трампа не верит в наступление рецессии в США
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Торговый советник Белого дома Питер Наварро не верит в рецессию экономики США. Об этом сообщает The Hill.
По его словам, сочетание внутренних и международных экономических факторов приведет к стабильности экономики США до 2020 года.
Он отметил, что до работы в Белом доме он регулярно прогнозировал тенденции на фондовом рынке и уверен в своих высказываниях
До этого стало известно, что в США повысилось замедление темпов роста экономики.
Ранее сообщалось, что власти США не ожидают экономического спада в стране в ближайшее время.