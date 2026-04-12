В Иране рассказали о ситуации в Ормузском проливе

Иран полностью контролирует движение судов в Ормузском проливе. Об этом говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР), передает ТАСС.

«Все движение находится под полным контролем вооруженных сил [Ирана]», — говорится в заявлении.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что американские ВМС начнут процесс блокады всех кораблей, пытающихся войти или покинуть Ормузский пролив. Американский лидер поручил ВМС пресекать суда в международных водах, которые нанесли ущерб Ирану, и уничтожать мины в проливе.

12 апреля президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с иранским коллегой Масудом Пезешкианом, в рамках которого стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с Пезешкианом заявил, что Париж готов оказать содействие в обеспечении безопасного судоходства в Ормузском проливе

Ранее СМИ узнали о готовности Ирана к любому исходу переговоров с США в Исламабаде.