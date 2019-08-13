Россия в ответ выдворила из страны украинского дипломата
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Москва объявила персоной нон грата сотрудника генконсульства Украины в Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД России.
Как отмечается, такое решение было принято в ответ на высылку Киевом российского дипломата.
Согласно заявлению внешнеполитического ведомства, данный шаг со стороны Украины был недружественным и немотивированным.
В связи с этим российская сторона решила ответить схожим образом — «на основе взаимности».
Ранее сообщалось, что МИД Украины выдворил из страны российского дипломата.
По мнению СБУ, военный пенсионер был якобы завербован российскими спецслужбами в 2014 году.