Россия в ответ выдворила из страны украинского дипломата

Москва объявила персоной нон грата сотрудника генконсульства Украины в Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД России.

Как отмечается, такое решение было принято в ответ на высылку Киевом российского дипломата.

Согласно заявлению внешнеполитического ведомства, данный шаг со стороны Украины был недружественным и немотивированным.

В связи с этим российская сторона решила ответить схожим образом — «на основе взаимности».

Ранее сообщалось, что МИД Украины выдворил из страны российского дипломата.

По мнению СБУ, военный пенсионер был якобы завербован российскими спецслужбами в 2014 году.