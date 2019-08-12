Порошенко пригласили на два допроса в сентябре

Бывший президент Украины Петр Порошенко получил две повестки на допросы, которые пройдут в государственном бюро расследований. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что допросы назначены на сентябрь.

Кроме того, адвокат Порошенко подал ходатайство о двухнедельном отпуске. Таким образом, в этот период допросы не могут состояться.

Уточняется, что сегодня, 12 августа, бывший лидер Украины прибыл на допрос по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при приобретении телеканала «Прямой».

Ранее сообщалось, что после допроса Порошенко пытались забросать яйцами.