Порошенко пригласили на два допроса в сентябре
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Бывший президент Украины Петр Порошенко получил две повестки на допросы, которые пройдут в государственном бюро расследований. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что допросы назначены на сентябрь.
Кроме того, адвокат Порошенко подал ходатайство о двухнедельном отпуске. Таким образом, в этот период допросы не могут состояться.
Уточняется, что сегодня, 12 августа, бывший лидер Украины прибыл на допрос по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при приобретении телеканала «Прямой».
Ранее сообщалось, что после допроса Порошенко пытались забросать яйцами.