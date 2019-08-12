Экс-президент Украины Петр Порошенко прибыл на допрос, передает РИА «Новости».

Отмечается, что вызов в Государственное бюро расследований связан с делом о возможном уклонении от уплаты налогов при приобретении телеканала «Прямой». Бывшего главу государства сопровождают адвокаты и охрана, от общения с журналистами он воздержался.

Ранее в Госбюро расследований заявили, что Порошенко фигурирует в 11 производствах. Глава ведомства Роман Труба заявил, что Порошенко «хорошо знает» об этих производствах.