Порошенко прибыл на допрос

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Бывший президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко... Бывший президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко...
Бывший президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко...
РИА Новости

Экс-президент Украины Петр Порошенко прибыл на допрос, передает РИА «Новости».

Отмечается, что вызов в Государственное бюро расследований связан с делом о возможном уклонении от уплаты налогов при приобретении телеканала «Прямой». Бывшего главу государства сопровождают адвокаты и охрана, от общения с журналистами он воздержался.

Ранее в Госбюро расследований заявили, что Порошенко фигурирует в 11 производствах. Глава ведомства Роман Труба заявил, что Порошенко «хорошо знает» об этих производствах.