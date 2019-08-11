Пострадавшего во время задержания Атамбаева силовика отправят на лечение в Москву
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Пострадавший во время операции по задержанию бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева начальник ГУВД Чуйской области Самат Курманкулов будет направлен на лечение в Москву. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что он будет направлен в клинику имени Бурденко.
Уточняется, что Курманкулов был получил травму головы, сейчас его состояние стабилизируется.
Заявляется, что сотрудник правоохранительных органов уже перенес две операции.
Ранее сообщалось, что число пострадавших в ходе беспорядков в Киргизии возросло до 136.