Пострадавшего во время задержания Атамбаева силовика отправят на лечение в Москву

Пострадавший во время операции по задержанию бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева начальник ГУВД Чуйской области Самат Курманкулов будет направлен на лечение в Москву. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что он будет направлен в клинику имени Бурденко.

Уточняется, что Курманкулов был получил травму головы, сейчас его состояние стабилизируется.

Заявляется, что сотрудник правоохранительных органов уже перенес две операции.

Ранее сообщалось, что число пострадавших в ходе беспорядков в Киргизии возросло до 136.