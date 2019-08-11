Совфед обвинил зарубежные силы в манипулировании людьми через YouTube на митингах

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов обвинил зарубежные силы в манипулировании людьми на протестных митингах, которые проходили в Москве через видеохостинг YouTube. Об этом сообщает ТАСС.

Климов заявил, что «зарубежные оппоненты» использовали для манипуляции возможности информационно-компьютерных технологий, в которые входит и видеохостинг YouTube во время акции 10 августа на проспекте Академика Сахарова.

«Проще говоря, люди ни с того ни с сего начали получать на свои гаджеты информацию из источников, на которые никогда не подписывались», — отметил он.

Член Совфеда подчеркнул, что Следственный комитет России разъяснял, что такие действия являются уголовно наказуемыми.