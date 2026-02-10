Размер шрифта
ФСБ сообщила о задержании еще одного пособника покушения на генерала Алексеева

ФСБ задержала третьего соучастника покушения на генерала Алексеева
ID1974/Shutterstock/FOTODOM

Силовики сообщили о новом задержании по делу о покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Об этом рассказали ТАСС в Центре общественных связей ФСБ.

По данным спецслужбы, задержан 46-летний гражданин России Павел Васин — сын арестованного пособника покушения Виктора Васина.

Как уточнили в ФСБ, Павел помогал обеспечивать наружное наблюдение за российскими военными, предоставляя транспорт, а также участвовал в изъятии оружия из тайника. Кроме того, Васин, по версии следствия, купил средства технического контроля — видеорегистратор и трекер, которые использовали для слежки и определения маршрутов передвижения.

В ФСБ добавили, что задержанный также помогал сбору информации об адресах проживания и автомобилях лиц, представлявших интерес для украинских спецслужб, используя интернет-приложения и поисковые системы. Отмечается, что он дал признательные показания и сообщил о слежке еще за двумя высокопоставленными сотрудниками Минобороны России.

Покушение на Владимира Алексеева было совершено 6 февраля в жилом доме на северо-западе Москвы. По информации ФСБ, при содействии властей в Дубае задержали и передали российской стороне предполагаемого исполнителя — Любомира Корбу. Также были арестованы предполагаемые пособники Виктор Васин и Зинаида Серебрицкая.

Ранее ФСБ раскрыла детали вербовки исполнителя покушения на генерала Алексеева.
 
