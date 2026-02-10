Размер шрифта
«Мы потеряли Армению»: в России отреагировали на визит Вэнса в Ереван

Аналитик Ордуханян: Запад дал Еревану безвиз и гранты, и Россия потеряла Армению
Eduardo Munoz/Reuters

Россия потеряла Армению, Запад «забросал» страну «бесплатными конфетками» в виде безвизового режима и грантов на обучения в Европе и США, поэтому сейчас Ереван заключает соглашение с Вашингтоном о гражданском ядерном сотрудничестве в рамках сокращения зависимости от России в энергетике. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог Рафаэль Ордуханян.

«В свое время не были предприняты решительные действия против антироссийского режима (премьера Армении Никола. – «Газета.Ru») Пашиняна <…> Запад забросал сейчас бесплатными конфетками Армению: безвизовое практически сообщение с Европой, дешевые цены на авиабилеты, гранты на обучение, общественное мнение на стороне Пашиняна. Мы потеряли Армению, поэтому делать сейчас что-либо бесполезно», — считает политолог.

В политическом пространстве Армении, отметил Ордуханян, не осталось ни одной силы, которая была бы настроена пророссийски. При этом представители США не намерены уступать России в вопросе укрепления влияния Вашингтона на Южном Кавказе.

«Информационное пространство контролируется англосаксами, там полностью оболваненное население <…> Прикормили инвестициями. Вот вам, пожалуйста, и результат», — описал Ордуханян ситуацию в Армении.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в рамках визита в Ереван подписал соглашение о гражданском ядерном сотрудничестве с Арменией, пообещав до $9 млрд потенциальных инвестиций за сокращение зависимости от России в энергетике.

Потенциальная ядерная сделка является частью более широких усилий США по укреплению своих позиций на Южном Кавказе на фоне меняющихся региональных альянсов и следует за проектом мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, достигнутым при посредничестве президента США Дональда Трампа.

Ранее журналисты обратили внимание на ковер у трапа при встрече Вэнса в Ереване.
 
