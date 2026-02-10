Власти украинской Жмеринки демонтировали мемориальную доску на вокзале, установленную в честь освобождения города от немецких захватчиков 18 марта 1944 года. Об этом сообщает «Украина.ру».

Как отмечают журналисты, местные власти сочли это событие не значимым для города.

До этого в Одессе вандалы разрисовали краской бюст маршала и Героя Советского Союза Родиона Малиновского (1898 — 1967), в годы Великой Отечественной войны руководившего операцией по освобождению города от немецких захватчиков.

Бронзовый бюст Родиона Малиновского принадлежит авторству Евгения Вучетича. Памятник был установлен в Одессе в 1958 году на пересечении Преображенской и Софиевской улиц.

В Киеве ранее демонтировали мемориальную доску «Героям Сталинграда».

С 2014 года на Украине проводится политика декоммунизации, подразумевающая ликвидацию советских топонимов и снос памятников советским государственным деятелям и полководцам.

Ранее власти Киева решили снести памятники Ахматовой, Булгакову и знак города-героя.