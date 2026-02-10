В Петербурге начали замедлять работу Telegram

Интернет-провайдеры Санкт-Петербурга начали замедлять мессенджер Telegram, пользователи столкнулись с невозможностью загрузить фото, видео и голосовые сообщения. Об этом сообщил Telegram-канал «Ротонда» со ссылкой на источник.

По данным источника канала на телеком-рынке, еще утром во вторник Роскомнадзор приступил к замедлению мессенджера.

По его словам, повлиять на процесс провайдеры не могут, так как это делается через программный комплекс, который установлен у каждой компании. Источник канала добавил, что пока ограничения коснулись только отправки медиафайлов.

О замедлении Telegram Роскомнадзором также сообщил комитет по имущественным отношениям города, отмечает «Ротонда». При этом некоторое время спустя пост изменился, теперь просто говорится об ухудшении работы Telegram.

10 февраля заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев заявил, что в России не желают «закрытий ради закрытий», однако мессенджер Telegram должен соблюдать российское законодательство, в противном случае «ему будет нелегко».

Ранее в Госдуме заявили, что вопрос замедления Telegram в комитете по информационной политике не обсуждался.