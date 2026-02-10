Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
 (обновлено  )
Политика

На Западе назвали «шоком» и «плевком в лицо» роспуск Интернационального легиона ВСУ

Le Monde: роспуск Интернационального легиона вызвал непонимание у его бойцов
Reuters

Роспуск Интернационального легиона на Украине вызвал непонимание у его бойцов, которые назвали это решение «шоком» и «плевком в лицо». Об этом пишет французское издание Le Monde.

Издание отмечает, что 31 декабря 2025 года украинский Генштаб «деликатно» объявил о роспуске Интернационального легиона на Украине. А за два месяца до этого некоторые солдаты легиона внезапно узнали о переводе.

«Это был шок. Нам сказали: «Собирайте вещи и отправляйтесь в Кривой Рог в тот же день». С тех пор мы томимся здесь, в тесной казарме, где уже неделю нет воды и интернета. Нет тренировок, нет учений. Все деморализованы, многие товарищи ушли», – рассказал датчанин Бьорн Каллсой с псевдонимом «Викинг».

Начальник штаба второго батальона Интернационального легиона Андрей Спивак также назвал расформирование легиона «невероятной тратой ресурсов» и отметил, что подразделение было единственным в ВСУ, где офицеры разговаривали на двух языках.

«Мы обучали наших легионеров инновационной тактике обороны, сочетающей две трети операторов беспилотников и одну треть пехотинцев. А теперь все это сводится на «нет», чтобы отправить их в штурмовое подразделение, что является совершенно другой задачей. Все эти навыки рискуют быть потерянными», — отметил он.

53-летний американский военный медик Карл заявил, что после расформирования второго батальона он расторгнет свой контракт. Военный отметил, что испытает «горечь» по отношению к начальству.

«Мы рискуем жизнями, чтобы помочь Украине, а они нас бросают. Это плевок в лицо. У меня оставался год до получения украинского гражданства [в конце трехлетнего контракта], но отсчет времени обнулен из-за перевода. Это посылает ужасный сигнал всем нам и демонстрирует полное непонимание стратегической ценности Интернационального легиона», — подчеркнул солдат.

Издание отмечает, что в 2025 году Интернациональный легион состоял из четырех батальонов, которые «теоретически» насчитывали от 400 до 600 человек.

При этом Le Monde пишет, что на Украине существует еще один международный легион, связанный с ГУР, и он не был расформирован.

В январе 2026 года СМИ написали о расформировании Интернационального легиона ВСУ, созданного для привлечения наемников, и о переводе личного состава в штурмовые подразделения. Уточнялось, что военные из первого и третьего батальонов перешли в состав 475-го штурмового полка ВСУ, а наемников из 2-го и 4-го батальонов перевели в 475-й полк штурмовиков и в 157-е подразделение. После того, как военные подали жалобу о пересмотре реорганизации иностранного легиона, с должности отстранили командира второго батальона, отправив его выполнять задания в отдаленный регион Украины.

Также 10 февраля депутат Верховной рады Украины заявил, что в ВСУ необходимо приглашать иностранцев из Казахстана, Тайваня, стран Балтии и других государств на фоне дефицита личного состава ВСУ.

Ранее на Западе рассказали, чего не хватает ВСУ.
 
Теперь вы знаете
Существует ли Данил Колбасенко? Разбираем самый добрый мем Рунета
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!