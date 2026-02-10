Ученые восстановили лицо «реального вампира», жившего 400 лет назад

Ученые восстановили внешность мужчины славянского происхождения XV–XVI веков, которого современники, предположительно, считали вампиром. Его останки были обнаружены в крепости Рачеша недалеко от Загреба, пишет Daily Star.

Захоронение было найдено на археологическом участке, расположенном примерно в 110 километрах к юго-востоку от Загреба. По данным исследователей, характер и количество травм указывают на то, что мужчина мог быть солдатом либо человеком, регулярно участвовавшим в жестоких столкновениях.

Эксперты подчеркивают, что необычное состояние останков не может быть объяснено естественным разложением или воздействием окружающей среды. Исследование показало, что тело было намеренно осквернено — предположительно, чтобы предотвратить «возвращение с того света».

Особое внимание специалистов привлекло отделение головы от тела: на шее, черепе и плечах отсутствуют следы режущих инструментов. Это позволяет предположить, что голова была не обезглавлена, а физически вырвана из тела.

По словам археолога Наташи Саркич, в славянских верованиях люди так обычно поступали с жестокими, маргинальными или «грешными» жителями, которые воспринимались как потенциальные вампиры. Считалось, что такие существа способны вредить живым, распространять болезни и уничтожать людей или скот.

Для реконструкции лица специалист по цифровой графике Цицерон Мораес использовал данные компьютерной томографии. Несмотря на фрагментированное состояние черепа, его удалось виртуально восстановить, после чего ученые сопоставили полученную модель с анатомическими данными живых доноров для расчета толщины мягких тканей и расположения черт лица.

