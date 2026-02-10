В Госдуме все еще ждут наказания для мужчины, сбросившего кошку Мусю с обрыва в Крыму

Полиция прекратила дело в отношении жителя Санкт-Петербурга, который сбросил кошку Мусю с 40-метрового обрыва в «Ласточкином гнезде», объяснив это отсутствием травм у животного. Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с «Газетой.Ru» объяснил, что юридически это решение обоснованно, однако это не означает, что живодер останется без наказания — его еще могут привлечь по административной статье.

«Если мы говорим о статье 245 части 1, то она предполагает наличие самого деяния, то есть преступления в отношении животного. Деяние имело место, он совершил то, что совершил. Второе — умысла, то есть то, что сделано, должно было быть сделано специально для того, чтобы нанести животному вред. Имеет место умысел, потому что уронить он ее не мог в этой ситуации, очевидная история совершенно. Треть — это увечья, травмы или, не дай бог, гибель. Это квалифицирующие признаки, по которым определяется, что соответствующее преступление является преступлением и попадает под действие части 1 статьи 245 уголовного кодекса — жестокое обращение с животными. Но здесь третьего компонента нет, потому что кошки такие животные, что жизнь их научила приспосабливаться к самым экстремальным ситуациям и из этих ситуаций выходить. Несмотря на то, что был умысел, было преступное деяние, заявители, кто обращался в правоохранительные органы, получили отказ, дело прекращено. Это одна часть, юридическая. Вторая часть практическая. Можно ли оставлять безнаказанным? Нет, нельзя. Можно привлечь к ответственности? Можно, потому что помимо уголовного кодекса у нас есть кодекс об административных правонарушениях, где виновный в жестоком обращении с животными, а это явно оно, несет материальное наказание, то есть штраф. Штрафы там крупные», — сказал он.

По словам Бурматова, решение правоохранителей закрыть дело должна проверить прокуратура на законность и обоснованность.

«Для этого появилась эта статья в кодексе об административных правонарушениях, где можно на 100 тысяч рублей оштрафовать человека, который таким образом поступил. С моей точки зрения, подобное решение о том, что это не квалифицируется с точки зрения правоохранителей как жестокое обращение, не должно означать, что правонарушитель уйдет от ответственности вообще, что он индульгенцию какую-то получил, неприкасаемый. Мы тогда чего добьемся — чтобы он в следующий раз наверняка совершил преступление или совершил и лучше заметал следы, что ли? Я не солидаризируюсь с этим решением, которое вынесено. Я считаю, что прокуратура должна проверить адекватность этого решения сначала. И если прокуратура согласится в порядке надзора с тем, что было оно вынесено законно, то тогда надо привлекать по кодексу об административных правонарушениях по статье КоАП «Жестокое обращение с животными». А если прокуратура найдет какие-то огрехи в следствии, в процессуальных действиях, тогда уже отвечать сотрудникам правоохранительных органов придется, тут уже никуда не денешься. На мой взгляд, сначала это решение должна оценить прокуратура на предмет его компетентности, законности, адекватности и соразмерности, а потом уже в зависимости от выводов органов прокурорского надзора, если прокуратура подтвердит адекватность этого решения, тогда в рамках кодекса административных правонарушений», — добавил он.

В феврале прошлого года в поселке Гаспра неизвестный выкинул кошку Мусю из «Ласточкиного гнезда», которое находится на вершине 40-метровой скалы. Она жила на территории замка около 10 лет, была местной достопримечательностью и встречала гостей. Через пару дней животное нашли и вытащили из расщелины, кошка не пострадала.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк тогда сообщала, что мужчине, выбросившему кошку, грозит до трех лет лишения свободы. Против него возбудили уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными. Подозреваемый в ходе допроса говорил, что кошка сопротивлялась, когда он взял ее на руки. Посетитель замка признался, что выбросил животное за то, что оно вырывалось. Свой поступок он объяснить не смог.

10 февраля в МВД по республике Крым рассказали, что полиция прекратила уголовное дело в отношении 24-летнего жителя Санкт-Петербурга, сбросившего Мусю с обрыва. Там пояснили, что дознание и экспертиза установили отсутствие у животного каких-либо повреждений. Поскольку у кошки нет, как внутренних, так и внешних травм, то состав преступления отсутствует.

Ранее хозяйка заявила, что сброшенная с «Ласточкиного гнезда» кошка Муся забыла о случившемся.