Руководство подмосковной больницы попалось на выписывании себе премий и надбавок

Двух бывших замов главврача Истринской больницы будут судить по делу о взятках
Jiri Hubatka/Instagram

Двое бывших и один действующий заместители главврача Истринской клинической больницы обвиняются за посредничество в передаче взяток начальнику на сумму свыше 11 миллионов рублей. Об этом РИА Новости сообщила старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.

Уточняется, что следователи завершили расследование дела в отношении двух бывших заместителей главного врача Истринской клинической больницы — по ОМС и по поликлинической работе, а также одного действующего — по экономическим вопросам.

Следствие установило, что в период с июня 2023 по июль 2024 года фигуранты участвовали в начислении повышенных надбавок к зарплате медработникам, ежемесячно собирали их и передавали в качестве взятки главврачу — всего более 11 млн рублей.

В указанный период больницу возглавляла Наталья Шокова.

По словам Врадий, в зависимости от степени участия фигуранты обвиняются в совершении 47 коррупционных преступлений по статье «Посредничество во взяточничестве». Уголовное дело в отношении главврача выделено в отдельное производство, отметила она. Уголовные дела направлены в суд.

До этого главный врач карельской больницы попался на хищении 1 млн рублей бюджетных средств.

Ранее бывшего главного врача одного из медицинских учреждений Перми обвинили в получении взятки недвижимостью.
 
