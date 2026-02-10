В Башкирии увеличат финансирование на охрану школ после инцидента в общежитии

На охрану школ в Башкортостане выделят дополнительное финансирование. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров по итогам встречи с директорами крупнейших образовательных учреждений.

«Первое — это вопрос обеспечения физической охраны периметра наших школ. Работу здесь надо улучшать. На эти цели выделим дополнительное финансирование. Договорились с Росгвардией, что усилим и контрольные мероприятия. Второе — продолжим работу по обновлению технических средств обеспечения безопасности», — написал он.

Помимо этого, в оценку деятельности школ включат также работу по профилактике правонарушений, упреждению и недопущению опасных ситуаций, в том числе буллинга, отметил Хабиров.

7 февраля подросток напал с ножом на студентов, проживающих в общежитии Башкирского государственного медицинского университета.

Сообщалось о шести пострадавших, в их числе двое полицейских и сам нападавший, который при задержании оказал сопротивление.

Ректор Башкирского медицинского университета уточнил, что при нападении пострадали четверо индийских студентов. Возбуждено уголовное дело о покушении. По информации Telegram-канала «Осторожно, новости», нападение могло произойти на почве расовой ненависти — подросток кровью нарисовал нацистский символ.

Подросток признал вину. Подробнее об инциденте — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что нападавших на общежитие в Уфе могло быть двое.