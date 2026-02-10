В Москве прощаются с экс-главкомом ВМФ Куроедовым

На Троекуровском кладбище проходит прощание с экс-главкомом ВМФ Куроедовым

На Троекуровском кладбище в Москве проходит церемония прощания с экс-главнокомандующим Военно-морским флотом России, адмиралом флота Владимиром Куроедовым. Об этом пишет ТАСС.

«С экс-главнокомандующим ВМФ РФ Куроедовым пришли проститься его родные, близкие и сослуживцы. Среди присутствующих — действующий главком ВМФ адмирал флота Александр Моисеев», — сказано в материале.

О кончине Куроедова стало известно 5 февраля. Ему был 81 год.

Согласно информации на сайте Минобороны РФ, в 1967 году Владимир Иванович окончил штурманский факультет Тихоокеанского высшего военно-морского училища им. С.О. Макарова. Путь до главкома ВМФ он начал с должности командира боевой части сторожевого корабля.

Впоследствии Куроедов с отличием окончил Военно-морскую академию им. Маршала Советского Союза А.А. Гречко, а также с золотой медалью окончил Военную академию Генштаба Вооруженных сил им. К.Е. Ворошилова. В 1989 году по окончании академии Генштаба ему присвоили звание контр-адмирала, в 2000-м — звание адмирала.

Также Куроедов возглавлял штаб Балтийского флота.

После трагедии с атомной подводной лодкой «Курск» в 2000 году Куроедов подал рапорт об отставке, однако президент Владимир Путин ее не принял.

