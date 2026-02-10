Размер шрифта
Петербуржец сжег автомобиль соседа, отказавшегося уступить ему парковочное место

В Кронштадте мужчина поджег автомобиль соседа из-за конфликта на парковке
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В Санкт-Петербурге мужчина совершил поджог иномарки из-за конфликта с ее владельцем. Об этом стало известно 78.ru.

Инцидент произошел в ночь на 9 февраля на Советской улице в Кронштадте. Затем в полицию поступило сообщение о возгорании Nissan Qashqai, владелец кроссовера оценил ущерб в почти 1,5 млн рублей.

По подозрению в поджоге в тот же день задержали 43-летнего соседа пострадавшего, который ранее конфликтовал с ним и, соответственно, мог совершить это преступление. По предварительным данным, незадолго до этого мужчины претендовали на одно парковочное место и повздорили.

Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества. Решается вопрос о мере пресечения.

До этого запуганный мошенниками подросток пытался сжечь машину у отдела полиции в Петербурге. 13-летнего школьника задержали возле дома на Беговой улице, где он пытался совершить поджог автомобиля Mercedes. Мальчика опросили и передали родителям.

Ранее 12-летняя девочка и ее отец пострадали во время дорожного конфликта в Ленобласти.
 
