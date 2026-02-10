Петербуржец сжег автомобиль соседа, отказавшегося уступить ему парковочное место

В Санкт-Петербурге мужчина совершил поджог иномарки из-за конфликта с ее владельцем. Об этом стало известно 78.ru.

Инцидент произошел в ночь на 9 февраля на Советской улице в Кронштадте. Затем в полицию поступило сообщение о возгорании Nissan Qashqai, владелец кроссовера оценил ущерб в почти 1,5 млн рублей.

По подозрению в поджоге в тот же день задержали 43-летнего соседа пострадавшего, который ранее конфликтовал с ним и, соответственно, мог совершить это преступление. По предварительным данным, незадолго до этого мужчины претендовали на одно парковочное место и повздорили.

Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества. Решается вопрос о мере пресечения.

