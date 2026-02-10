Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

В Сомали самолет при посадке протаранил ограждение и упал в море

SONNA: самолет совершил жесткую посадку у аэропорта Могадишо
SCAA

Пассажирский самолет совершил жесткую посадку на побережье Индийского океана вскоре после вылета из международного аэропорта Могадишо. Об этом сообщило агентство SONNA со ссылкой на гендиректора Управления гражданской авиации Сомали Ахмеда Моалима Хасана.

По его словам, воздушное судно выполняло рейс из Могадишо в город Галькайо. В один момент командир самолета обнаружил техническую неисправность, в связи с чем решил вернуться в аэропорт вылета. Во время посадки воздушное судно вылетело за пределы взлетно-посадочной полосы, протаранило ограждение и оказалось на мелководье, отметил глава управления.

«К счастью, пострадавших нет», — сказал Моалим Хасан.

Всего на борту находились 55 человек. Всех пассажиров и членов экипажа эвакуировали. В результате инцидента крылья самолета оказались повреждены.

В январе самолет Boeing 767-300 авиакомпании Uzbekistan Airways совершил аварийную посадку в Красноярске. Воздушное судно летело по маршруту Ташкент — Владивосток. Судно вынуждено село в аэропорту Красноярска по техническим причинам в 14:46 по местному времени (10:46 мск).

Ранее в США самолет протаранил автомобили во время аварийной посадки на оживленную дорогу.
 
Теперь вы знаете
Существует ли Данил Колбасенко? Разбираем самый добрый мем Рунета
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!