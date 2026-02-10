В Сомали самолет при посадке протаранил ограждение и упал в море

Пассажирский самолет совершил жесткую посадку на побережье Индийского океана вскоре после вылета из международного аэропорта Могадишо. Об этом сообщило агентство SONNA со ссылкой на гендиректора Управления гражданской авиации Сомали Ахмеда Моалима Хасана.

По его словам, воздушное судно выполняло рейс из Могадишо в город Галькайо. В один момент командир самолета обнаружил техническую неисправность, в связи с чем решил вернуться в аэропорт вылета. Во время посадки воздушное судно вылетело за пределы взлетно-посадочной полосы, протаранило ограждение и оказалось на мелководье, отметил глава управления.

«К счастью, пострадавших нет», — сказал Моалим Хасан.

Всего на борту находились 55 человек. Всех пассажиров и членов экипажа эвакуировали. В результате инцидента крылья самолета оказались повреждены.

В январе самолет Boeing 767-300 авиакомпании Uzbekistan Airways совершил аварийную посадку в Красноярске. Воздушное судно летело по маршруту Ташкент — Владивосток. Судно вынуждено село в аэропорту Красноярска по техническим причинам в 14:46 по местному времени (10:46 мск).

Ранее в США самолет протаранил автомобили во время аварийной посадки на оживленную дорогу.