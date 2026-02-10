Размер шрифта
В Запорожской области ВСУ атаковали похоронную процессию

Екатерина Штукина/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по похоронной процессии в селе Скельки Запорожской области. Об этом написал в Telegram-канале глава региона Евгений Балицкий.

«По оперативной информации, противник атаковал похоронную процессию в селе Скельки Васильевского муниципального округа. Шесть человек получили осколочные ранения разной степени тяжести, один человек погиб», — отметил он.

По его информации, всем пострадавшим была оказана медицинская помощь.

6 февраля Балицкий сообщал, что ВСУ вели артиллерийский обстрел Энергодара — города-спутника Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Также в ночь с 4 на 5 февраля глава региона писал, что силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили массированный налет дронов на Запорожскую область. Он пояснил, что область атаковали более 30 украинских беспилотных летательных аппаратов. Губернатор выразил благодарность круглосуточно несущим службу расчетам ПВО.

Ранее ВСУ атаковали беспилотником машину скорой помощи в Запорожской области, пострадали два медработника и пациентка.
 
