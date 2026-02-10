Размер шрифта
Аль Бано выступит в России в апреле

Say Agency: Аль Бано в апреле выступит в Москве, Новосибирске и Владивостоке
Marilla Sicilia/Global Look Press

Итальянский певец Аль Бано в апреле выступит в Москве, Новосибирске и Владивостоке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу концертного агентства Say Agency.

»[Аль Бано] выступит в трех городах: 18 апреля — в столичном концертном зале «Москва», 21 апреля — в ЛДС «Сибирь» в Новосибирске и 23 апреля — на «Фетисов Арене» во Владивостоке», — говорится в сообщении агентства.

Певец обрел популярность в 1980-х годах. В России он известен по песням Felicita, Sharazan, Sempre sempre, Ci sara. Аль бано признался, что ему не хватало России и российских друзей.

В июле 2025 года другой итальянский исполнитель Пупо заявил, что мог бы переехать в Россию из Италии. По словам артиста, он никогда не переставал выступать в России и не боится никаких угроз, и если встал бы выбор, он выбрал бы Россию.

Артист не раз пел песни по-русски: «Есть только миг», «Подмосковные вечера», «Катюша», и не исключает, что еще может спеть композицию о России, если ему предоставят хорошие стихи.

Ранее мексиканский пианист и композитор Эктор Инфансон признался, что надеется на скорое изменение ситуации с «отменой» российской культуры.
 
