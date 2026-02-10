Размер шрифта
Украинские обстрелы привели к отключению отопления в Энергодаре

В Энергодаре приостановлена подача тепла в жилые дома из-за атаки ВСУ
Константин Михальчевский/РИА Новости

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Энергодар привела к приостановке подачи тепла в жилые дома и социальные объекты. Об этом сообщила пресс-служба Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в Telegram-канале.

«В результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ поврежден участок магистральной тепловой сети в промзоне города. Теплоснабжение остановлено», — сказано в сообщении.

В пресс-службе ЗАЭС уточнили, что ремонтные работы начнутся, как только позволит обстановка.

4 января директор ЗАЭС Юрий Черничук заявил, что ВСУ целенаправленно наносят удары по линиям внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС, которые проходят по воздуху над Днепром с подконтрольной Киеву территории Запорожской области.

25 декабря генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев отметил, что продолжающиеся обстрелы береговой линии города Энергодар со стороны ВСУ направлены на запугивание коллектива ЗАЭС. Лихачев добавил, что сотрудники станции должны работать в спокойной обстановке. По его словам, украинские войска обстрелами хотят добиться расшатывания морального духа работников ЗАЭС.

Ранее в Совфеде раскритиковали идею трехстороннего управления Запорожской АЭС.
 
