В США рассказали о сокращении Индией закупок энергоресурсов у России

Торгпред США Грир: Индия начала сокращать закупки энергоресурсов у России
Индия уже начала сокращать закупки российских энергоресурсов, одновременно наращивая импорт из США и других стран. Об этом в интервью Fox Business рассказал торговый представитель США Джеймисон Грир.

«Короткий ответ — да, они уже начали сворачивать закупки российских энергетических продуктов», — рассказал торгпред.

По его словам, Индия также наращивает закупки энергоносителей из других источников.

Грир добавил, что Нью-Дели «действительно привержена» расширению закупок и уже приступила к выполнению части своих обязательств.

Накануне посол РФ в Индии Денис Алипов заявил, что
Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию, несмотря на попытки Запада помешать сотрудничеству.

2 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди согласился прекратить закупки российской нефти. Американский президент назвал индийского премьера «одним из лучших друзей» и подчеркнул значимость достигнутых договоренностей.

На этом фоне США с 7 февраля отменили дополнительные пошлины в размере 25% на импорт товаров из Индии, введенные ранее из-за закупок индийской стороной российской нефти.

Ранее Трамп заявил, что Индия согласилась прекратить покупки нефти у России и увеличить закупки у США.
 
