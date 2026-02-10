В США рассказали о сокращении Индией закупок энергоресурсов у России

Индия уже начала сокращать закупки российских энергоресурсов, одновременно наращивая импорт из США и других стран. Об этом в интервью Fox Business рассказал торговый представитель США Джеймисон Грир.
«Короткий ответ — да, они уже начали сворачивать закупки российских энергетических продуктов», — рассказал торгпред.
По его словам, Индия также наращивает закупки энергоносителей из других источников.
Грир добавил, что Нью-Дели «действительно привержена» расширению закупок и уже приступила к выполнению части своих обязательств.
Накануне посол РФ в Индии Денис Алипов заявил, что
Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию, несмотря на попытки Запада помешать сотрудничеству.
2 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди согласился прекратить закупки российской нефти. Американский президент назвал индийского премьера «одним из лучших друзей» и подчеркнул значимость достигнутых договоренностей.
На этом фоне США с 7 февраля отменили дополнительные пошлины в размере 25% на импорт товаров из Индии, введенные ранее из-за закупок индийской стороной российской нефти.
