Арестович усомнился, что конфликт на Украине закончится в 2026 году

Арестович допустил, что конфликт на Украине будет идти весь 2026-й год

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире YouTube-канала допустил, что конфликт Москвы и Киева продолжится вплоть до 2027 года.

«Перспективы на следующую зиму непонятны абсолютно. А то, что война не закончится и будет идти весь 2026 год тоже не очень большой секрет. <…> Как бы она на 2027-й не перекинулась. Поэтому это уравнение с большим количеством неизвестных… Здесь хочется высказать свое сочувствие украинцам…», — сказал Арестович.

7 февраля президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что США хотят урегулировать конфликт до июня 2026 года. По его словам, американцы также допускают возможность синхронного подписания ключевых документов по Украине, включая соглашение по гарантиям безопасности.

При этом постпред США при НАТО Мэттью Уитакер выразил сомнение в том, что США говорили о заключении мира до июня 2026 года.

Кроме того, агентство Reuters со ссылкой на источники написало, что США и Украина обсуждали возможность заключения мирного соглашения в марте 2026 года.

Ранее экс-глава МИД Украины оценил вероятность завершения конфликта к июню.