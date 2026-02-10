«Великое зловоние в Киеве». Почему Украине не станет легче весной

На Украине ждут весну и верят, что с приходом тепла ситуация для Киева в энергетике и на фронтах улучшится. В частности, депутат Верховной рады Роман Костенко полагает, что весной у Киева получится «остановить российские войска на поле боя», «довести их потери до 50 тысяч в месяц» и «сбивать 80–90 процентов дронов». Почему это не так и что принесет весна Украине — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Украина сейчас находится в невыгодном положении для переговоров о мирном урегулировании конфликта с Россией, их следует отложить до весны. Такое мнение высказал секретарь оборонного комитета Верховной рады Роман Костенко.

Депутат полагает, что к весне ситуация изменится и тогда Киев сможет выдвигать свои требования. Однако, по его мнению, для изменения переговорной позиции необходимо добиться нескольких целей: «остановить российские войска на поле боя», «довести их потери до 50 тысяч в месяц» и «сбивать 80–90 процентов дронов».

Что принесет весна?

Начнем разбираться с тезисами депутата по пунктам. Первое — «к весне ситуация изменится». Многие на Украине полагают, что с повышением температуры окружающего воздуха катастрофическая обстановка в сфере ЖКХ городов-миллионников существенно улучшится. Типа «пережили морозы — и слава Богу». Однако не факт, что это улучшение произойдет на самом деле.

Ведь перебои с подачей электроэнергии — это не только отопление. Это подача воды, работа систем канализации и очистных сооружений. И отсутствие электричества в мегаполисе летом, к примеру, в 30-градусную жару может привести к куда как худшим последствиям, чем прекращение подачи энергии зимой.

В этом плане стоит только припомнить лондонское «Великое зловоние». Это случилось в столице Великобритании в июле и августе 1858 года. Необычайно жаркая погода привела к тому, что под палящим солнцем сточные воды, которые стекали в Темзу, начали бродить и испускать настолько отвратительный смрад, что в парламенте Соединенного Королевства занавески специально пропитывали хлорной известью, пытаясь таким образом победить зловонный запах. Великое зловоние было отмечено несколькими эпидемиями холеры и брюшного тифа, которые унесли немало жизней лондонцев.

Не исключено, что летом, в жаркую погоду нечто подобное «великому зловонию» будет отмечено и в трехмиллионном Киеве, если не будет восстановлена в полном объеме подача электроэнергии, функционирование систем канализации, отведения сточных вод и очистных сооружений. А вероятность благоприятного исхода для Киева в этой сфере, надо отметить, не так уж и велика. Так что ответ на вопрос «Станет ли легче?» весьма спорный.

Очередной контрнаступ?

Теперь о том, что необходимо «остановить российские войска на поле боя». Пока решить эту проблему у военно-политического руководства Киева так и не удалось. Части и соединения ВС РФ медленно, но верно продвигаются практически по всем направлениям и не собираются отдавать инициативу противнику. В последнее время участились слухи о предстоящем в ближайшее время очередном контрнаступе генерала Сырского. Но пока контратаки ВСУ так и не переросли в действия оперативного характера.

Несколько слов об украинском тезисе «довести потери русских до 50 тысяч в месяц». Провозгласить очередной лозунг не составляет большого труда. Проблемы, как обычно, возникают с реализацией. В ходе боевых действий ВСУ несут немалые потери, и зачастую значительно большие, чем ВС РФ. К примеру, в течение прошлого года в результате обменов телами убитых бойцов Киеву было отдано почти 15,5 тыс. тел. За то же время от Киева получено 429 тел. Соотношение 36 к 1. И хотя к прямой статистике по убитым и раненым и разнице в потерях это имеет лишь косвенное отношение, но на некоторые размышления все же наводит.

А как же дефицит ракет?

И, наконец, о намерении депутатов Верховной рады «сбивать 80–90 процентов дронов». Не так давно представитель Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат заявил, что главной проблемой Украины в начале 2026 года стал дефицит зенитных управляемых ракет и противоракет для ЗРК/ПРК. Он утверждал, что Украина расходует ракеты-перехватчики быстрее, чем они поступают от союзников Киева. На этом фоне намерение сбивать до 90% дронов выглядит более чем оптимистичным.

Что характерно, ни депутаты, ни представители военно-политического руководства в Киеве на данный момент так ясно и не сформулировали стратегические цели вооруженного противостояния с Россией. Борьба за независимость и свободу тут звучат как-то не совсем убедительно.

Похоже, цель вооруженного конфликта для Киева с учетом реалий сегодняшнего дня звучит следующим образом: «За 20 процентов территории Донбасса мы готовы угробить всю Украину, начиная от мужской части населения страны и заканчивая промышленностью, сельским хозяйством и инфраструктурой государства».

Вот об этом надо в первую очередь задуматься депутатам Верховной рады Украины, а не о том, что «к весне ситуация изменится». Если и изменится, то, скорее всего, далеко не в лучшую сторону для Киева.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).