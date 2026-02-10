Лыжница Непряева: понимаю, что в России меня не особо любят

Российская лыжница Непряева заявила, что в России ее не особо любят

Российская лыжница Дарья Непряева заявила, что в Европе у нее болельщиков больше, чем в России. Ее слова приводит Sports.ru.

«Я прекрасно знаю и понимаю, что в России меня не особо любят. Считают, что я куда-то незаслуженно поехала, что тут должна быть не я. Но я не виновата, что так случилось. Что некоторые сидят на месте и не сделали ничего, чтобы получить шанс выступать здесь. И это не мои проблемы», — заявила она.

10 февраля Непряева не сумела квалифицироваться в гонке классического спринта. Она преодолела дистанцию за 3.51,6 и не попала в топ-30 лучших лыжниц. Непряева заняла итоговое 36-е место и проиграла 15,4 секунды шведке Линн Сван, которая показала лучший результат в квалификации.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию соревнований в спринте.

Первым стартом для Непряевой на Олимпиаде стал скиатлон, где она заняла 17-ю позицию.

Непряева и Савелий Коростелев стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях, а также в Олимпиаде 2026 года. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.

