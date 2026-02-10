Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Проект обязательной геномной регистрации военных одобрен Госдумой

Госдума одобрила законопроект об обязательной геномной регистрации военнослужащих
Shutterstock

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект об обязательной геномной регистрации отдельных категорий военнослужащих.

Документом предполагается введение обязательной государственной геномной регистрации для ряда граждан, проходящих военную службу, пребывающих в добровольческих формированиях, проходящих службу в войсках национальной гвардии и имеющих специальные звания полиции, в органах внутренних дел, а также для отдельных категорий госслужащих.

Геномная регистрация будет осуществляться воинскими частями совместно с подразделениями органов внутренних дел. Она будет храниться до достижения упомянутыми лицами 100-летнего возраста. В случае увольнения со службы или исключения из добровольческих формирований геномная информация может быть уничтожена по их заявлению.

В январе уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поддержала принятие закона, который обязывает сдать геном ДНК до заключения контракта или в ходе заключения контракта с министерством обороны.

Ранее в Госдуме призвали собирать биоматериал у всех приезжающих в Россию иностранцев.
 
Теперь вы знаете
Существует ли Данил Колбасенко? Разбираем самый добрый мем Рунета
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!