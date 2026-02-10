Проект обязательной геномной регистрации военных одобрен Госдумой

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект об обязательной геномной регистрации отдельных категорий военнослужащих.

Документом предполагается введение обязательной государственной геномной регистрации для ряда граждан, проходящих военную службу, пребывающих в добровольческих формированиях, проходящих службу в войсках национальной гвардии и имеющих специальные звания полиции, в органах внутренних дел, а также для отдельных категорий госслужащих.

Геномная регистрация будет осуществляться воинскими частями совместно с подразделениями органов внутренних дел. Она будет храниться до достижения упомянутыми лицами 100-летнего возраста. В случае увольнения со службы или исключения из добровольческих формирований геномная информация может быть уничтожена по их заявлению.

В январе уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поддержала принятие закона, который обязывает сдать геном ДНК до заключения контракта или в ходе заключения контракта с министерством обороны.

Ранее в Госдуме призвали собирать биоматериал у всех приезжающих в Россию иностранцев.