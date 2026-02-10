Группа «Т-Технологии» приобрела Московскую школу программистов

Программы «Т-Образования» станут доступными для школьников со 2 класса

Московская школа программистов (МШП) вошла в образовательную структуру группы «Т-Технологии» и стала частью платформы «Т-Образование». Преподавательский и экспертный состав школы будет полностью сохранен, сообщили в группе «Т-Технологии»пресс-службе компании.

Отмечается, что объединение направлено на масштабирование образовательной инфраструктуры школы с использованием ресурсов группы «Т-Технологии».

В компании пояснили, что интеграция позволит «Т-Образованию» получить опытную команду МШП, а также использовать методику и ИТ-платформу школы, разработка которых с нуля потребовала бы более пяти лет и значительных ресурсов.

По словам директораглавы «Т-Образования» Варвары Смирновой, объединение двух образовательных структур направлено на масштабирование образовательных инициатив и подготовку специалистов с системным мышлением в области ИТ.

Директор Московской школы программистов Дмитрий Коняев в свою очередь отметил, что сотрудничество позволит расширить доступ школьников к системному ИТ-образованию.

Также объединение, как уточняется, даст большеповысит возможностейи для школьников в России и за рубежом получить системное образование в сфере искусственного интеллекта, информационной безопасности, олимпиадной математики и алгоритмов.

Кроме того, слияние позволит увеличить возрастной диапазон программ «Т-Образования» и сделать обучение доступным для школьников уже со второго класса.

Образовательные программы МШП также будут усилены за счет привлечения сотрудников группы «Т-Технологии», что позволит выстроить обучение на базе реальных практических задач.

В компании добавили, что в дальнейшем образовательную деятельность планируется расширить за счет открытия новых очных учебных центров в городах присутствия ИТ-хабов группы «Т-Технологии», включая Нижний Новгород, Самару, Казань, Уфу, Пермь, Екатеринбург и Челябинск.