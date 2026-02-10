Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Группа «Т-Технологии» приобрела Московскую школу программистов

Программы «Т-Образования» станут доступными для школьников со 2 класса
SeventyFour/Shutterstock/FOTODOM

Московская школа программистов (МШП) вошла в образовательную структуру группы «Т-Технологии» и стала частью платформы «Т-Образование». Преподавательский и экспертный состав школы будет полностью сохранен, сообщили в группе «Т-Технологии»пресс-службе компании.

Отмечается, что объединение направлено на масштабирование образовательной инфраструктуры школы с использованием ресурсов группы «Т-Технологии».

В компании пояснили, что интеграция позволит «Т-Образованию» получить опытную команду МШП, а также использовать методику и ИТ-платформу школы, разработка которых с нуля потребовала бы более пяти лет и значительных ресурсов.

По словам директораглавы «Т-Образования» Варвары Смирновой, объединение двух образовательных структур направлено на масштабирование образовательных инициатив и подготовку специалистов с системным мышлением в области ИТ.

Директор Московской школы программистов Дмитрий Коняев в свою очередь отметил, что сотрудничество позволит расширить доступ школьников к системному ИТ-образованию.

Также объединение, как уточняется, даст большеповысит возможностейи для школьников в России и за рубежом получить системное образование в сфере искусственного интеллекта, информационной безопасности, олимпиадной математики и алгоритмов.

Кроме того, слияние позволит увеличить возрастной диапазон программ «Т-Образования» и сделать обучение доступным для школьников уже со второго класса.

Образовательные программы МШП также будут усилены за счет привлечения сотрудников группы «Т-Технологии», что позволит выстроить обучение на базе реальных практических задач.

В компании добавили, что в дальнейшем образовательную деятельность планируется расширить за счет открытия новых очных учебных центров в городах присутствия ИТ-хабов группы «Т-Технологии», включая Нижний Новгород, Самару, Казань, Уфу, Пермь, Екатеринбург и Челябинск.
 
Теперь вы знаете
Существует ли Данил Колбасенко? Разбираем самый добрый мем Рунета
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!