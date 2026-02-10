Размер шрифта
Лыжник Клебо стал семикратным олимпийским чемпионом

Kai Pfaffenbach/Reuters

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл спринтерскую гонку на Олимпиаде в Италии.

Норвежец преодолел дистанцию за за 3 минуты 39,8 секунды. Второе место занял представитель США Бен Огден (+0,8), замкнул тройку сильнейших Оскар Опстад (+6,8). Россиянин Савелий Коростелев не смог преодолеть квалификацию. Он преодолел дистанцию за 3.19,8 и не попал в топ-30 лучших лыжников. Коростелев проиграл 12,5 секунды шестикратному олимпийскому чемпиону норвежцу Йоханнесу Клебо, который показал лучший результат в квалификации (3.07,3).

Клебо выиграл седьмую золотую олимпийскую медаль в карьере.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию соревнований в спринте.

Коростелев и Дарья Непряева стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях, а также в Олимпиаде 2026 года. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.

Ранее Коростелев высказался о неудаче в спринте на Олимпиаде.
 
