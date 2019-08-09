Определена дата начала работы Верховной рады нового созыва

Первое заседание Верховной Рады нового созыва состоится 29 августа, сообщает телеканал «112 Украина».

Такое решение было принято во время заседания подготовительной группы, которое состоялось 9 августа.

Как заявил глава Партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков, торжественное заседание состоится 29 августа, в этот же день пройдет и первое пленарное заседание Рады.

Ранее Разумков объявил о выдвижении партией его кандидатуры на пост спикера Рады.