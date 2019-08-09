Определена дата начала работы Верховной рады нового созыва
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Первое заседание Верховной Рады нового созыва состоится 29 августа, сообщает телеканал «112 Украина».
Такое решение было принято во время заседания подготовительной группы, которое состоялось 9 августа.
Как заявил глава Партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков, торжественное заседание состоится 29 августа, в этот же день пройдет и первое пленарное заседание Рады.
Ранее Разумков объявил о выдвижении партией его кандидатуры на пост спикера Рады.