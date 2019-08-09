Замглавы офис Зеленского рассказал о «сливе» заявления об увольнении Богдана

Офис президента Украины Владимира Зеленского определил тех, кто мог распространить документ об увольнении главы офиса Андрея Богдана. Об этом пишет Liga.net со ссылкой на замглавы офиса президента Украины Кирилла Тимошенко.

По словам Тимошенко, случай не будет расследован, поскольку найти конкретного человека уже не удастся, документ находился в помещении без видеонаблюдения, а именно в кабинете самого Зеленского.

«Есть круг людей, который мог ее видеть. Нельзя доказать расследованием, кто из них мог это сделать», — сказал Тимошенко.

Отмечается, что установлен круг из 12-14 человек, которые могли быть причастны к обнародованию. Он заверил журналистов, что в дальнейшем сторонники Зеленского будут пристально следить за этими людьми.

Ранее Зеленский подтвердил наличие заявления об отставке Богдана.