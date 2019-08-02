Зеленский подтвердил наличие заявления об отставке Богдана

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердили наличие заявления об отставке от главы офиса президента Андрея Богдана. Об этом сообщает его пресс-служба.

Он уточнил, что пока подписывал это заявление.

Зеленский пояснил, что у него есть договоренность со своей командой.

«Мы не держимся за власть. Мы – все ключевые люди, которые со мной пришли, – договорились с самого начала, напишем заявления на увольнение», — заявил Зеленский.

По его словам, это сделано для того, чтобы любой мог уйти в отставку, если перестанет справляться с поставленными задачами.

Ранее пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель назвала «слухами» информацию об отставке главы офиса президента Андрея Богдана.