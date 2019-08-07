При штурме резиденции Атамбаева пострадали около 10 человек
При штурме резиденции бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева пострадали десять человек. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что среди раненных есть журналисты.
Ранее в Киргизии началась операция по задержанию бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева.
Экс-президенту Киргизии грозит пожизненный срок. 20 июня парламент Киргизии вынес перечень обвинений в адрес Атамбаева, причастного, по их мнению, к освобождению по поддельным медицинским справкам лидера ОПГ Азиза Батукаева, к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека и узурпации власти и другим незаконным действиям.