При штурме резиденции Атамбаева пострадали около 10 человек

<img src="//img.gazeta.ru/files3/577/10216577/upload-02-pic905-895x505-95497.jpg">

При штурме резиденции бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева пострадали десять человек. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что среди раненных есть журналисты.

Ранее в Киргизии началась операция по задержанию бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева.

Экс-президенту Киргизии грозит пожизненный срок. 20 июня парламент Киргизии вынес перечень обвинений в адрес Атамбаева, причастного, по их мнению, к освобождению по поддельным медицинским справкам лидера ОПГ Азиза Батукаева, к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека и узурпации власти и другим незаконным действиям.