Японский посол был вызван в МИД России из-за Курил

Посол Японии Тоехиса Кодзуки был вызван в МИД России, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российское внешнеполитическое ведомство.

Москва выразила послу Японии протест в связи с ситуацией вокруг Южных Курил. По имеющейся информации, японскими участниками безвизовых обменов с островами там были допущены нарушения.

Протесты Токио в связи с действиями России на суверенной территории, каковой являются южные Курильские острова, неприемлемы. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Игорь Моргулов. По его мнению, японская сторона пытается вмешиваться во внутренние дела российского государства своими комментариями.

Кодзуки также была вручена нота с выражением протеста. В ней Японию призвали добросовестно сформировать безвизовые группы.

На это посол пообещал «сообщить о сделанном ему представлении в Токио».

Ранее МИД Японии выразил сожаление из-за поездки Медведева на Курильские острова.