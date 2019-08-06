В МИД Литвы хотят добиваться непризнания российских паспортов для жителей ДНР

В МИД Литвы выступают против того, чтобы российские паспорта жителей Донбасса признавались в ЕС. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщается, в настоящее время представители Литвы ведут переговоры в Брюсселе с членами Евросоюза о непризнании этих паспортов на уровне ЕС.

В ведомстве отметили, если стороны не придут к соглашению, придется действовать в одностороннем порядке.

Ранее сообщалось, что МВД России предложило ввести льготы для желающих получить паспорт РФ украинцев.