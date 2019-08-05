Путин рассказал о последствиях выхода США из ДРСМД

Президент России Владимир Путин заявил, что действия США, повлекшие за собой ликвидацию Договора о ракетах средней и меньшей дальности, могут иметь последствия. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, действия США неизбежно приведут к нарушению «всей несущей конструкции глобальной безопасности», и гонка вооружений может быть возобновлена.

«По нашему мнению, действия США неизбежно повлекут за собой девальвацию, расшатывание всей несущей конструкции глобальной безопасности, включая Договор о стратегических наступательных вооружениях и Договор о нераспространении ядерного оружия», — отметил он.

Лидер призвал взвесить все возможные опасные последствия и начать серьезный диалог.

Ранее Путин принес Трампу соболезнования из-за стрельбы в США.