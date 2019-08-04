Эксперт рассказал про проблему массовых расстрелов в США

Политолог и исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок поделился мнением о проблеме массовых расстрелов в США. Об этом передает информагентство Nation News.

Эксперт отмечает, что указанная проблема является нерешаемой.

Бышок заявляет, что на это, в том числе, влияет разные оружейные законодательства в штатах США.

По мнению политолога, несмотря на обещание Трампа перед прошлыми президентскими выборами о том, что тот разберется с массовыми расстрелами, в Соединенных Штатах вряд ли получиться решить этот вопрос.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в шатет Огайо погибли девять человек.