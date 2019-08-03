Трамп заявил об исчезновении препятствия для хороших отношений с Россией

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Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет иметь хорошие отношения с Россией, передает «Интерфакс».

По его словам, США прикладывают для этого усилия. Однако это было сложно, так как взаимодействию мешало расследование «российского вмешательства» спецпрокурора Роберта Мюллера.

«Но было очень трудно в свете фейковой «охоты на ведьм», которая теперь мертва», — заявил Трамп.

Ранее Трамп приветствовал решение суда закрыть дело, инициированное Демократической партией, обвинившей штаб президента в сговоре с Россией. Демократическая партия США подала в суд на российское правительство и штаб Трампа, заявив, что стороны якобы причастны к хакерским атакам 2015 и 2016 годов, имевших целью продвижение Трампа в предвыборной гонке. Суд пришел к выводу, что аргументы обвинения не имеют юридического веса.