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Украинские атлеты будут докладывать о нарушениях россиянами нейтрального статуса на ОИ

НОК Украины попросил атлетов доносить о нарушениях нейтрального статуса на ОИ

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Pavlo Gonchar/Global Look Press

Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины и Министерство молодежи и спорта страны разработали рекомендации для тех украинских атлетов, которые поедут на парижскую Олимпиаду. Об этом сообщается на сайте НОК Украины.

Спортсменов из Украины просят держаться на расстоянии и дистанцироваться от каких-либо контактов с россиянами и белорусами, воздерживаться от совместных фото, воздерживаться от участия в совместных пресс-конференциях, интервью, и других рекламных мероприятиях до и после соревнований.

Также украинские атлеты должны будут фиксировать факт нарушений россиянами или белорусами нейтрального статуса и рекомендованных условий участия нейтральных спортсменов.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Летние Олимпийские игры — 2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее украинская чемпионка угрожала соотечественникам ударами России.

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