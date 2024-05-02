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Кот случайно включил плиту и устроил пожар в доме

NDTV: в Китае кот остался дома один, включил плиту и устроил пожар

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Shutterstock/Andrei Metelev

В Китае кот случайно включил плиту и сжег дом, оставшись без присмотра, пишет NDTV.

Как сообщают местные СМИ, когда хозяйка кота была на работе, ей позвонили и рассказали, что ее дом горит. Вернувшись в квартиру, китаянка застала там пожарных, которые сообщили, что в возгорании виноват кот, включивший плиту, оставшись без присмотра.

Cам питомец спрятался в шкафу и не пострадал, однако женщине придется заплатить теперь примерно $14 тысяч, чтобы сделать ремонт. Китаянка шутит, что теперь заставит кота работать, чтобы покрыть нужную сумму. Впрочем, идея может сработать, ведь животное после инцидента стало звездой соцсетей.

«Он просто хотел приготовить ужин хозяйке», — шутят комментаторы.

Ранее пользователей соцсетей удивила кошка с окрасом на морде, похожим на маску.

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