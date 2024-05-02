Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье мужчина с игрушечным автоматом Калашникова напугал пассажиров автобуса

В Красногорске задержали мужчину, проехавшегося на автобусе с игрушечным автоматом

close
100%
Freepik

В Красногорске полиция задержала мужчину, который напугал пассажиров автобуса игрушечным автоматом Калашникова. Об этом сообщил телеканал «Звезда» в своем Telegram-канале.

«Житель Красногорска устроил переполох, проехав на автобусе с автоматом Калашникова. Когда же полицейские задержали невозмутимого пассажира выяснилось, что оружие игрушечное», — говорится в публикации.

Отмечается, что мужчина не объяснил причину своего поступка. Также правоохранители выяснили, что он является инвалидом 3-й группы и наблюдается в психдиспансере.

До этого волгоградец проехался по трассе на большом кресле и попал на видео. Его задержали дорожные инспекторы. Отмечается, что водителя необычного транспорта оштрафовали. Нести кресло домой ему пришлось своими силами.

Ранее семья из Иркутской области обворовала фуру прямо на ходу и попала на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами