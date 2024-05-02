В Подмосковье мужчина с игрушечным автоматом Калашникова напугал пассажиров автобуса

В Красногорске полиция задержала мужчину, который напугал пассажиров автобуса игрушечным автоматом Калашникова. Об этом сообщил телеканал «Звезда» в своем Telegram-канале.

«Житель Красногорска устроил переполох, проехав на автобусе с автоматом Калашникова. Когда же полицейские задержали невозмутимого пассажира выяснилось, что оружие игрушечное», — говорится в публикации.

Отмечается, что мужчина не объяснил причину своего поступка. Также правоохранители выяснили, что он является инвалидом 3-й группы и наблюдается в психдиспансере.

До этого волгоградец проехался по трассе на большом кресле и попал на видео. Его задержали дорожные инспекторы. Отмечается, что водителя необычного транспорта оштрафовали. Нести кресло домой ему пришлось своими силами.

Ранее семья из Иркутской области обворовала фуру прямо на ходу и попала на видео.