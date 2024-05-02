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Москвич с проломленным черепом отказался от госпитализации и ушел из больницы

РЕН ТВ: москвич с проломленным черепом отказался от госпитализации

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Shutterstock

В Москве мужчина с тяжелой травмой отказался ложиться в больницу и покинул медицинское учреждение. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным СМИ, 58-летний москвич пострадал в драке с 24-летним хабаровчанином в одном из столичных караоке-клубов 1 мая. Обоих дебоширов доставили в отделение полиции, где мужчины написали друг на друга заявления и разошлись.

Через некоторое время старший из мужчин обратился за медицинской помощью. После проведенного обследования врачи диагностировали у него ушиб головного мозга тяжелой степени, гематому, перелом костей свода черепа, лицевого скелета, а также субарахноидальное кровоизлияние.

Врачи предложили пострадавшему госпитализацию, предупредив о серьезных последствиях, вплоть до инвалидизации, в случае отказа, но мужчина не согласился ложиться в стационар и покинул медицинское учреждение. Информация о его дальнейшей судьбе отсутствует.

Ранее в Саратове школьник врезался в бетонную стену на самокате и проломил череп.

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