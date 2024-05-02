В Хабаровском крае ввели режим ЧС

В Хабаровском крае ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за ситуации с лесными пожарами. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Дегтярев во время заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

«Лесопожарная ситуация в отдельных районах края продолжает оставаться сложной. Зарегистрировано немало случаев перехода огня на земли лесного фонда», — заявил глава края.

По его словам, к возникновению пожаров приводят нарушения пожарной безопасности в лесах, а также недостаточные меры по ее обеспечению со стороны собственников и пользователей участков, граничащих с лесными массивами.

Дегтярев добавил, что доступ людей в леса Хабаровского края ограничат на время чрезвычайной ситуации.

От пожаров также страдает Амурская область. В нее перебросили более 50 парашютистов и десантников Якутского авиаотделения для тушения возгораний.

Ранее в Подмосковье устранили первые в сезоне лесные пожары.