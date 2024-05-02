«Почта России» вернулась к штатному ввозу посылок из-за рубежа

Вопросы с задержками международных почтовых отправлений, связанные с их увеличением в выходные, уже решены. Об этом сообщили РБК в «Почте России».

«Списание таможенных платежей <…> вновь идет в штатном режиме», — уточнили в сообщении.

В конце апреля Федеральная таможенная служба (ФТС) России зафиксировала задержки в оформлении посылок, которые доставляются «Почтой России». В ведомстве уточнили, что задержки происходят из-за недостатка денег на лицевом счете АО «Почта России» для перечисления таможенных платежей за ввозимые международные отправления. В ФТС назвали оператора почтовой связи ответственным за уплату данных платежей. В службе обратили внимание, что проблема коснулась только платных международных почтовых отправлений.

Тем временем «Почта России» разрешила клиентам проверять содержимое отправлений с наложенным платежом перед их оплатой. До этого такая возможность существовала только в случае наличия видимого дефекта упаковки либо несоответствия веса посылки заявленному.

Ранее Минцифры предложило возобновить субсидирование «Почты России».