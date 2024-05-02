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В Госдуме призвали запретить рекламу в заблокированных соцсетях

Депутат Горелкин: нужно запретить размещать рекламу в заблокированных соцсетях

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Shutterstock

В Госдуме призвали запретить размещать рекламу в заблокированных на территории РФ социальных сетях. С такой инициативой выступил замглавы комитета Думы по информполитике Антон Горелкин. Мнением он поделился в своем Telegram-канале.

«В довесок к технической блокировке доступа к Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) необходимо вводить запрет на размещение рекламы в запрещенных соцсетях. Более того, следует запретить также их рекламу, а в частности — любые публичные упоминания названий этих платформ и призывы подписываться», — пишет депутат.

Таким образом Горелкин отреагировал на новость о штрафе российскому предпринимателю за кражу чужого рилса (видео) в Instagram. Решение о взыскании компенсации вынес Арбитражный суд Московской области. Это первый подобный случай в РФ.

По данным Роскомнадзора, в 2023 года российские рекламодатели вложили 900 млн рублей в продвижение своих товаров и услуг в Instagram.

Ранее Еврокомиссия открыла антимонопольные дела против Apple, Google и Meta (признана в России экстремистской и запрещена).

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