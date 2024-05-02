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Лебедев заявил, что журналистами становятся никчемные люди

Артемий Лебедев считает журналистов абсолютно никчемными людьми

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Прудько среди своих/YouTube

Предприниматель, блогер и дизайнер Артемий Лебедев считает, что журналистами становятся только те, кто «больше в жизни ничего не придумал». Об этом он заявил в выпуске обзора новостей, опубликованном во «ВКонтакте».

«Журналист» — это синоним слова абсолютно никчемный человек, который больше в жизни ничего не придумал, кроме как заниматься журналистикой», — сказал он.

Нормальные люди, по его словам, в эту сферу не идут.

Лебедев считает, что представители сферы журналистики не разбираются ни в каких сферах и допускают ошибки при создании материалов, потому что некачественно работают с информацией.

В октябре блогер посетил Грозный, где встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и в личной беседе «попросил прощения и извинился за все, что могло его задеть». По словам Лебедева, он часто хвалил Кадырова за принимаемые им решения, «хотя в России это и не модно».

Ранее Лебедев назвал Москву «огромным источником вульгарных женщин».

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